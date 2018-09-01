又是豪雨惹禍！台南高鐵特定區 百米道路塌陷

不堪豪雨侵襲，台南高鐵站特定區歸仁二路嚴重塌陷。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-01 19:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕823豪雨威力驚人，重劃、開發的台南高鐵站特定區也發生了完工14年來最嚴重的道路災情，塌陷長度約有百米，歸仁區公所已緊急圍籬，並通報市政府儘速復建。

災損現場在歸仁二路，位於車站北方，為東西向，當時依照地形走勢，墊高約4米，外側則施作擋土牆，強化結構，仍扛不住連日豪雨的侵襲，造成塌陷。

歸仁區公所經建課長林垂逸說，勘驗後研判，塌陷主因是雨量過大，雨水滲入路面後，下方土壤壓力暴增，推擠到旁邊的高擋牆，才導致位移，災損範圍包含外側車道、排水溝渠以及人行空間等，寬度超過3米。

雖然擋土牆還未完全倒塌，但已有傾斜、錯動，路面如被撕裂般，大規模沉陷，高低落差，最深達1公尺，有的下方甚至已掏空。

林垂逸說，根據歸仁沙崙觀測站的統計，823豪雨期間，當地兩天共下了570毫米，真的很嚇人，高鐵特定區在遭遇莫拉克等等歷來的颱風時，道路災情都沒這麼嚴重過。

受到塌陷的影響，也避免災情持續擴大，危及人車，目前高鐵橋下台39線右轉歸仁二路暫時封閉，現場維持單側雙向通行，以策安全。

林垂逸指出，已向市政府爭取災害修復的經費，將重建新的擋土牆，道路也會回填至原有高度，恢復暢行，初估至少800萬元。