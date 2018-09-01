每天240輛砂石車進出 暖暖興隆街路損嚴重

月眉土資場每天管控最高進場車輛數為240輛。（記者林欣漢攝）

2018-09-01 19:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市月眉土資場每天管控最高進場車輛數為240輛，且由土資場業者負責維護路面，民眾表示興隆街路幅不大，道路坑坑洞洞、顛簸不平影響用路安全，多次反映卻未改善，市議員也質疑，若發生重大交通事故，責任歸屬是土資場業者或市府，有模糊空間，對此，市府坦言確有不妥，允諾重新現勘律定權責。

暖暖區市議員林明智指出，根據2006年市府核准的交通維持計畫內容，可以進出月眉土資場的路線有3條，分別是興隆街經中央路、走月眉路或走培德路，但現在月眉路、培德路都沒在通行，每天管控最高進場車輛240輛砂石車，幾乎都走興隆街，嚴重超出暖暖當地的交通負荷，建議重新檢討交維計畫。

民眾也反映，興隆街僅二線道，路寬4到6米，砂石車頻繁來往，道路破損嚴重，而且，每天一早就有很多砂石車停在興隆街及周邊源遠路甚至是交流道匝道口，等待土資場開放進場，影響交通安全，打一九九九反映多次卻沒有任何改善。

市議員游祥耀認為，市府只說將道路管養交由業者，如同掛上「免戰牌」，好像就沒事了，如果發生重大交通事故的話，責任歸屬究竟是土資場業者，還是市府？

市府表示，會加強監督，要求業者儘速改善，若未能配合，市府將自行招商修繕路面，經費由業者保證金扣除，而當年將道路維護管理權責移交業者，確實有不妥之處，會在近期內現場會勘律定權責，就管理維護、巡檢頻率等進一步釐清，也會請業者重新提送交通改善計畫，由於會經過新北市，也會與新北市就大型車輛相關管制措施進行協調。

警方表示，月眉土資場上午9點才開放作業，多數來自其他縣市的砂石車司機載運廢土一早抵達時，因無停車處所，只能暫停於路側等候，此舉已嚴重影響其他用路人行車安全，每天上午6點到10點的重點時段，皆規劃取締勤務，另不定時於台62線及國道一號暖暖交流道出口執行路檢稽查，取締重點有超載、超速、酒後駕車、闖紅燈、無照駕駛、號牌汙穢、爭道行駛、加高車斗、變更車體等違規項目，今年1月至6月已舉發共105件違規，其中，砂石車超載15件，每件罰鍰至少1萬4000元、重大違規35件、違停及一般違規55件，較去年同期增加49件。