網友埔里遇見「假車禍新手」 技巧太爛狗也不想理他

今日有網友駕車經過南投埔里遇到假車禍，但倒地男子的手法拙劣讓他驚呼「遇到新手」，而1隻狗的舉動讓網友紛紛笑說：「連狗也不想理他」。（圖擷取自影片／已獲得鍾姓網友授權）

2018-09-01 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕開車在路上除了注意路況，也要留意有人會衝過來製造假車禍，但今（1）日下午有網友駕車行經南投縣埔里鎮時，突然遇到一名中年男子，在他還沒接近時就倒地，讓他驚呼「遇到假車禍新手」，甚至有狗經過也瞧倒地男一眼就走，讓網友紛紛笑回：「連狗也不想理他」。

鍾姓網友今日下午1點47分駕車行經埔里鎮鐵山路時，遠方突然衝出一名男子，躺在馬路中央，弓起左腳，一動也不動，讓他被迫停車，但一旁的騎車騎士停好車，轉頭就走，似乎早已習慣倒地男的行為，更有狗狗走到旁邊，也好奇瞧倒地男一眼，轉身離開。

鍾姓網友與倒地男僵持約1分多鐘，他決定迴轉走原路，但倒地男已經移動路邊，鍾姓網友決定持續前行。事後，鐘姓網友將影片PO上「爆料公社」，讓他驚呼「第一次遇到不知道算不算假車禍的假車禍？還是新手剛入行手法比較拙劣」？

「假車禍新手」的影片一出，引起網友熱烈討論，網友們開玩笑說：「這也太假，演技要加強」、「他在日光浴」，部分網友則被路過的狗狗逗樂，「連狗也懶得理他」、甚至幫狗加對白「狗狗過去是說：賣假啊，車沒過來」；但有網友認為要給他教訓，「送一張罰單妨礙交通給他」，但其他網友指出，必須知道當事人是誰才有辦法檢舉。

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