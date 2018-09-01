五峰泰雅祖靈祭 演出傳統舞蹈比賽射箭

新竹縣五峰鄉泰雅族祖靈祭，今天在清泉風景區頭目廣場，現場展演傳統舞蹈、音樂、編織與射箭比賽。（記者廖雪茹攝）

2018-09-01 18:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「祖靈」是原住民泰雅族的中心信仰，祖靈祭儀式維繫族人的精神象徵。新竹縣五峰鄉泰雅族祖靈祭，今天在清泉風景區頭目廣場，展演傳統舞蹈、音樂、編織及射箭比賽，期許年輕族人傳承泰雅文化，勿忘祖先榮耀。

五峰鄉公所表示，泰雅族的「祖靈」具有主宰人一生禍福的力量，祖靈的祝福可使氏族成員平安，並保佑農作豐收。傳統舉行祖靈祭的季節大約是在7、8月小米收割後，由頭目或長老開會商議時間，全社男子都要參加。

五峰鄉泰雅族祖靈祭，從前晚的泰雅族迎賓舞揭開序幕，活動重點在凌晨3點的迎靈儀式。今天上午9點的開幕式，在熱鬧的巴達斯舞蹈暖場後，以傳統獵槍鳴槍與耆老吟唱、祈福展開，縣長邱鏡淳、鄉長靳邦忠、立委孔文吉及縣議員趙一先等都出席參加，與族人一同手牽著手舞蹈。

祖靈祭祭典委員會特別在原住民族館，展出小米歲時祭儀展覽，圖文並茂呈現小米從播種、結穗到收成的耕作歷程，同時也安排泰雅文化講座，希望讓年輕族人對自己族群的歷史、文化、祖靈祭的習俗及由來，有更深一層的認識。

泰雅族創作音樂人武勇達印應邀演出，用母語唱出天籟美聲。現場有搗小米DIY、原民編織等多項體驗。午後還有五峰鄉4村射箭比賽、泰雅市集原住民美食。

另尖石鄉公所今天也舉辦「原創覺醒部落狂歡音樂祭」泰雅傳統歌謠展演活動。