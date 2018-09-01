老師傻眼！ 教局發函國中小：加強「高齡者交通安全宣導」

台中市教育局發函中小學，要求加強高齡者交通安全宣導，並要調查各校成果。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-01 19:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中小有高齡學生嗎？台中市教育產業工會反映，有基層教師指稱，近日台中市教育局不顧國中小學生為15或12歲以下青少年，竟發函要求加強高齡者交通安全宣導，而且12月要調查各校成果，批評這是緣木求魚式地要求學校績效。教育局則回應，這是是因為交通部來函，希望交通部培訓的「路老師」，除了在樂齡中心進行高齡者交通安全宣導，也能增加學校等其他場域，因此轉知「路老師」等相關人員清冊。

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，教育局發函中小學，要求加強高齡者交通安全宣導，並於年底調查各校成果，認為市府只為達成道安績效指標，難道要基層老師寫作文、做假資料？還是要老師下班後到學區去找高齡者？那會累死基層，高層只要收割成果。

林碩杰說，教育局對各級學校的督導業務，應考量可行性、人性化等因素，避免凡事都要求績效，評鑑是基層學校最痛苦的事，緣木求魚式的要求績效，只會徒增困擾，而且學校行政工作及評鑑減量為執政黨重要目標之一，勉為其難「做資料」，對教育沒有幫助。這類業務由民政、社會團體相關單位執行較適合。

教育局回應，交通部先前為了高齡者的交通安全，特別辦理「路老師培訓宣講計畫」，培育師資協助宣導交安，這次是因為交通部來函，希望交通部培訓的「路老師」，除了在樂齡中心進行高齡者交通安全宣導，也能增加學校等其他場域。

教育局說，當學校舉辦班親會或導護志工研習，有家長或高齡者參與的活動時，可考慮邀請「路老師」協助宣導交通安全，教育局會向學校轉達交通部來函，鼓勵學校可多運用「路老師」人力資源，無須提報成果。