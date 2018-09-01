溪頭「人猴衝突」頻傳 防猴大作戰祭新招術…

台大實驗林管處在溪頭自然教育園區，豎立敬告遊客加強版警示牌，期降低「人猴衝突」事件發生。（記者謝介裕攝）

2018-09-01 18:39

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣避暑勝地溪頭自然教育園區，近1個月來發生多起獼猴搶食攻擊遊客事件，台大實驗林管處人員上緊發條，除了在售票口及熱門景點一改過去「綜合式」警示牌，特別豎立敬告遊客不要餵食獼猴的加強版警示，也派員在園區加強巡防及宣導，期有效防範「人猴衝突」事件發生。

台大溪頭教育中心說，據台灣大學森林系副教警授丁宗蘇研究資料顯示，溪頭教育園區內大多是人工針葉林，可以提供台灣獼猴的天然食物並不多，如今猴群增加，似乎愈來愈不怕生，更有朝低海拔遷移的趨勢，這些種種異象，與遊客不當餵食有絕對的因果關係，因此列為防治的首要重點。

以往園區警告牌以「綜合式」為主，包括禁止炊煮、躺臥、攀升花木及不要餵食野生動物等事項，均集中在一張警示牌，如今則特別以獼猴設計斗大的紅色字體「敬告遊客」警示牌，提醒遊客勿餵食、勿接觸，更不可將食物露出，同時避免使用透明容器或塑膠袋，以降低被猴群搶食及攻擊的機率。

而園區人員巡防過程中，一旦看到松鼠、獼猴等野生動物蹤影，也會機動進行宣導，讓遊客尊敬山林、維護生態的觀念能更加落實，進而免於被獼猴攻擊，人身安全獲更好的保障。

  • 台大實驗林管處人員在溪頭自然教育園區進行勿隨意餵食野生動物的宣導，松鼠（左）也包括在內。（資料照，記者謝介裕攝）

    台大實驗林管處人員在溪頭自然教育園區進行勿隨意餵食野生動物的宣導，松鼠（左）也包括在內。（資料照，記者謝介裕攝）

  • 台大實驗林管處溪頭自然教育園區「綜合式」警示牌。（記者謝介裕攝）

    台大實驗林管處溪頭自然教育園區「綜合式」警示牌。（記者謝介裕攝）

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