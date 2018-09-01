溪頭「人猴衝突」頻傳 防猴大作戰祭新招術…

台大實驗林管處在溪頭自然教育園區，豎立敬告遊客加強版警示牌，期降低「人猴衝突」事件發生。（記者謝介裕攝）

2018-09-01 18:39

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣避暑勝地溪頭自然教育園區，近1個月來發生多起獼猴搶食攻擊遊客事件，台大實驗林管處人員上緊發條，除了在售票口及熱門景點一改過去「綜合式」警示牌，特別豎立敬告遊客不要餵食獼猴的加強版警示，也派員在園區加強巡防及宣導，期有效防範「人猴衝突」事件發生。

台大溪頭教育中心說，據台灣大學森林系副教警授丁宗蘇研究資料顯示，溪頭教育園區內大多是人工針葉林，可以提供台灣獼猴的天然食物並不多，如今猴群增加，似乎愈來愈不怕生，更有朝低海拔遷移的趨勢，這些種種異象，與遊客不當餵食有絕對的因果關係，因此列為防治的首要重點。

以往園區警告牌以「綜合式」為主，包括禁止炊煮、躺臥、攀升花木及不要餵食野生動物等事項，均集中在一張警示牌，如今則特別以獼猴設計斗大的紅色字體「敬告遊客」警示牌，提醒遊客勿餵食、勿接觸，更不可將食物露出，同時避免使用透明容器或塑膠袋，以降低被猴群搶食及攻擊的機率。

而園區人員巡防過程中，一旦看到松鼠、獼猴等野生動物蹤影，也會機動進行宣導，讓遊客尊敬山林、維護生態的觀念能更加落實，進而免於被獼猴攻擊，人身安全獲更好的保障。