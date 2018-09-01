刀下留樹！「百年荔枝森林」要蓋社宅 環團居民連署搶救

台中市北屯東山段社會住宅基地有茂密果樹林。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-01 20:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市規劃北屯東山段、中廣電台原址在今年開工興建社會住宅，基地有以荔枝為主的果樹林，樹護樹團體與當地居民發起「搶救百年荔枝森林」運動，連署要求保留樹林、拒建宅，今天舉辦「果樹森林同樂會」，邀請市民與親子來開趴，認識這座城市少見的綠林生態。

主辦活動的大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴指出，這座果樹森林有88棵大樹，從日治時期至中廣時期都陸續增植，以荔枝為主，包括楊桃、芒果、龍眼、蓮霧等，至少有60年歷史，在現代嚴重空污、極端氣候下，這座都市之肺更加重要，也是生命之樹，不應為興建住宅，再砍伐移植。

果樹森林同樂會今天舉辦二手寶物交換、繪本故事、植物手作、導覽及闖關送菜等活動，吸引不少人參加。徐宛鈴說，當地住宅擁擠，建議市府刀下留樹，不要把綠地砍伐殆盡，這座果樹森林低度開發，成為「城食森林」，讓老少都有教育和休閒去處。

當地三光里長林瑞芳說，市府計劃將此處列為社會住宅，偷偷摸摸勘地，也不開說明會，不明白花博卡大肆宣傳，卻不敢講這裡蓋社會住宅，地方希望社會住宅能蓋到更好的地方，保留這個難得的都市之肺。

市府住宅發展工程處回應，基地上果樹森林將原地保留，未來並將納入戶外公園進行規劃設計，提供居民、附近學校體驗採果樂趣的場所，已聘請專業景觀規劃師參與規劃，可打造為北屯區的開心森林農場，作為食農教育的示範點。