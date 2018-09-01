媒人阿嬤揭200萬聘金真相 男方：女友我娶定了

2018-09-01 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在《Dcard》表示，他和24歲的女友已論及婚嫁，結果日前卻被女方父母獅子大開口要求「200萬聘金」，當下讓雙方相當尷尬，最後是身為「資深媒人婆」的原PO阿嬤出來解釋，才讓原PO甘願付出這筆高額費用。

文內指出，儘管雙方決定要結婚，女方卻看似不想和父母提及這起人生大事，直說「登記就好」，讓原PO猜測對方藏有難言之隱。而長久以來阿嬤告訴他若要結婚，一定要主動提起聘金，以示對女方的尊重，沒料到正式登門拜訪後，對方父母卻直接丟出一句「聘金200萬吧，算是你給我女兒的保障」，頓時兩人臉都綠了，女方也無奈地抱怨太離譜。

事後向阿嬤說起聘金的事情時，阿嬤很有經驗地詢問女方家是否還有其他兄弟，接著對此解釋，對方父母覺得景氣不好，「自己的兒子可能不爭氣或賺不到錢，就想說利用自己的女兒結婚時多要點聘金，再拿去給兒子。」而女友表示確實如此，甚至自家人還表示男人不能窮，真的愛就該為他們家付出，「妳是姐姐，應該也希望弟弟將來有面子吧。」

得知女友也對此事十分不滿，最後他仍下定決心用200萬將女友娶回家，指出「錢我可以給，但我就是心疼女友被這樣當商品」，而底下網友紛紛擔心未來原PO會「被當提款機」，要他找經驗豐富的阿嬤出馬，對此他也請大家不必擔心，女友已經和父母講清楚了，不會讓這種事情發生。