用童書取代3C產品 醫師開立「閱讀處方」

陳宥達（右）鼓勵父母可以從一天五分鐘做起，陪伴孩子閱讀。（新北市立圖書館汐止分館提供）

2018-09-01 18:18

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立圖書館汐止分館今天舉辦「從0種下閱讀種籽，發芽書香的芬芳」活動，邀台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達，到現場開立「閱讀處方」，陳宥達說，家中有2歲以前的孩童，家長應多用童書代替3C產品，有助於促進親子關係及語言認知發展，對孩子的未來有決定性影響。

身兼台灣展臂閱讀協會理事長的陳宥達，善用看診機會推廣閱讀，在處方籤背面印製社區圖書資源地圖，鼓勵家長多帶孩子上圖書館，他今天在汐圖分享從醫療觀點看兒童閱讀行為，結合醫療與圖書館攜手營造學前閱讀風氣。

陳宥達說，閱讀從零歲開始，鼓勵父母可以從一天5分鐘做起，陪伴孩子閱讀，可以從選擇圖片豐富的書開始，以輕鬆遊戲的互動方式，打開童書和孩子的對話，特別是家中有2歲以前孩童的家長，應多用童書代替3C產品。

汐止分館主任侯清山說，親子共讀是最划算的投資，能夠培養孩子一生的受用的閱讀力，館內有個遲緩兒菲菲（化名）患有自閉症，到2歲半為都還沒有喊過一聲媽，只會發呆玩手指，情緒上來就會大聲尖叫，今天聽醫師說故事的時候，特別專注且安靜，希望透過這次的講座活動，開啟父母及孩童的閱讀之門。