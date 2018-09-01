男童誤把椅子當書包揹 媽媽和老師笑翻

近日菲律賓一名男童被叫醒後，他似乎還沒睡醒，竟將塑膠椅當作書包揹，讓教室所有人笑翻，也掀起網路熱議。（圖擷取自歐里尤斯臉書）

2018-09-01 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近日一所學校的放學期間，一名趴睡在教室的男童被媽媽叫醒，但似乎還沉浸在夢裡，他竟然把身旁的塑膠椅當作書包，揹起來走向門口，不僅逗樂在場的所有人，也掀起網路瘋傳、媒體報導，讓許多網友笑歪，也直呼男童「萌翻了」！

綜合外媒報導，菲律賓網友歐里尤斯（Agnes Ravelo Orillos）30日PO出一段學校的監視器畫面，畫面中可見一名男童趴睡在教室內，他媽媽進來幫他收拾書包並叫醒他，結果男童還沉浸在夢境裡，竟拿起身旁的白色塑膠椅揹起來，慢慢走向門口，男童的舉動讓媽媽及老師笑翻擊掌，也逗樂許多網友。

影片上傳至今超過877萬觀看人次，10萬人按讚、21萬則分享，引起網友們熱烈討論，紛紛覺得男童很萌，「這男童又可愛又好笑」、「心瞬間被治癒了」、「這好魔性，一直想重看」，也有網友開玩笑說：「他讀書讀到累了嗎？」、「他根本是宿醉吧」、「現在知道椅子不見去哪了吧」、「這就是兒子可能會做的蠢事」、「搞不好他以為在作夢」。