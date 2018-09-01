油價連漲吃不消 公路客運起跳價擬漲到33元

2018-09-01 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕受油價再攀高點影響，客運公會於日前提出票價檢討案，向公路總局申請核定運價上限調漲3成，推估公路客運起跳價恐超過33元。公路總局預計本月中旬前正式啟動審查機制，若通過，將是公路客運票價核定上限自2010年來的首度調漲。

《蘋果日報》報導，有鑒於今年油價不斷攀升，雖然公路客運票價客運目前是每2年才能檢討一次，但因油價瞬息萬變，中華民國公共汽車客運公會全聯會於6月間提出依「油價」浮動票價調漲案，向公路總局申請每公里基本運價調漲2.72％，公路客運最低起跳票價從25元漲至26元，但該案遭公路總局「凍漲」，並勸說客運業者共體時艱。

不過，在客運業者頻向客運公會反映、要求檢討整體票價下，公共汽車客運公會全聯會今年7月再向公路總局重新提出客運票價18項成本檢討，依人事、物料等成本向公路總局申請核定運價上限調漲3成，若依此推算，公路客運起跳價恐超過33元。公路總局方面預計將在本月中旬前正式啟動審查機制，將召開審議委員會，由審查委員會檢視各項成本和試算合理漲幅，並檢討是否可調漲。

有不具名客運業者說，油價節節高升，目前油價和去年同期比較已差了快7元，等於每個月光油價支出就多了3000萬成本。公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田也提到，目前因油價成本高漲，讓業者快撐不下去，9月時將評估是否再提出浮動機制的票價調漲案，若評估後認為應該需要，也會再與主管機關進行討論。