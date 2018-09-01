學貸新制今上路 可4年繳息不還本 嘉惠50萬人

2018-09-01 17:21

〔記者林曉雲／台北報導〕學貸新制今天上路，新增4年「只繳息不還本」繳息期，幫助學貸族畢業後可輕鬆繳款。教育部發布「高級中等以上學校學生貸款辦法」修正內容，以前只有第一年不用還本息的寬限期，新制改為可申請最長4年「只繳利息、不用還本的期間」，貸款人負擔利息1.15％，政府負擔0.95％，預估將有50萬人可受惠。

教育部表示，目前逾50萬人正在償還學貸，每年約再增加9萬人，學貸新制上路，學貸族均可申請「寬限期」和「繳息期」，畢業後第一年是寬限期，利息全免不還本。繳息期最長可4年，每次至少一年，只繳息不用還本。教育部舉例，大學4年如果一學期貸款5萬元，8學期貸款40萬元，8年本息攤還，每個月應要支付4364元，如申請4年「只繳息不還本」繳息期，每月利息負擔將降為383元，減輕年輕人大學畢業後的經濟負擔。

至於額外提供經濟弱勢申請的學貸「緩繳期」， 條件也放寬，由月薪3萬元才能申請，放寬到月薪3萬5千元以下均可申請，估可新增3萬8千人受惠，約有7萬8千人可享有「免還本金、免繳息」的緩繳期優惠，緩繳期每次一年，最多4年。

依規定，就學貸款的申請資格條件，係家庭年所得在120萬元以下之高中職以上學生，申貸範圍包括學雜費、實習費、書籍費、住宿費、國外交換學生的國外研究費等，以貸款學期數加上一年寬限期作為貸款還款年限。教育部已協調台灣銀行、台北富邦銀行、高雄銀行、土地銀行等4家學貸銀行，推動「只繳息不還本」及「放寬緩繳門檻」等措施。

教育部政次姚立德表示，為了提早償還學貸，大學畢業後找工作，年輕人多會選擇薪水較高、但發展潛力較低的產業，學貸新制上路後，學貸負擔可望大幅降低，新鮮人選擇起薪不夠高但有發展前景工作的彈性空間變大，也希望藉此能缓解年輕人結婚的經濟壓力。