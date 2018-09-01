積極開發新興觀光市場 圓山飯店與俄踩線團合作

2018-09-01 17:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕為進一步拓展潛在觀光客源，圓山飯店積極與俄國旅行社合作，宣布推出踩線行程，邀請俄羅斯歐洲及亞洲重要旅行業者及相關人士實地來台體驗，預估9月、10月就將成行，透過業者、媒體、部落客等希望能夠將台灣介紹給相對較不熟悉的俄羅斯，開發新的市場。

圓山飯店董事長張學舜說，俄羅斯的酷寒冬天長達半年，安排到溫暖的地方度假是俄羅斯人的重要規劃，他們喜歡往陽光、海灘、高山綠地、有美食、水果的地方去，而且也偏好接觸和善的人及有穩定治安的地區，其實台灣非常符合這些條件。

不過張學舜也指出，根據旅遊數據，去年俄羅斯旅客來台人次僅9226人次，且以商務為主，相較於其他亞洲國家如越南的57萬多人次、泰國的134萬人次、香港的50萬人次少得多，但這也代表俄羅斯旅客是值得台灣觀光業界開拓的市場。

張學舜因此分別在今年3月及5月，派遣圓山飯店總經理楊守毅領軍，參加了莫斯科旅展及海參威旅展。而當時也有參與其中的圓山飯店公關部經理鄭筑霓說，除了把台灣冬季旅遊各景點的影片翻譯成俄文，還在現場展示各種台灣水果的畫面，成功吸引到俄羅斯人的圍觀與興趣。

張學舜表示，發現他們的興趣後，於是進一步邀他們到台灣來踩線，從5月到8月處理邀約跟籌備，預計9月至10月陸續有4團踩線團到台灣，而這些團都是在旅行界代表性的團，不只邀齊了歐陸莫斯科的業者，還有亞洲海參威的業者，其中還包括旗下擁有2500加旅行社的旅遊集團、遠東地區知名的部落客、電視台CEO、作品曾用於國際知名雜誌的攝影師等，希望透過他們進行宣傳。

在行程方面，張學舜介紹，預計安排台北、日月潭、高雄、墾丁、花蓮等，以8至9天時間走完，媒體團則還多了台東，邀約成型後，也向觀光局及台灣觀光協會說明，並獲得2大單位的全力支持，他非常感謝。

張學舜也提到，俄羅斯旅客的特性是容易在1個點待上1週甚至1個月，類似於long stay，至於花費平均每個人會達到台幣3萬6千元到6萬1千多元間，並以較2015年時成長4成，是值得發展的市場。

張學舜預估，如果順利，有可能最快明年就會看見效果。而目前台俄之間都還必須中轉，沒有直飛，若俄羅斯業者順利推出旅遊商品且反應不錯，相信航空公司就會想開直航。但他也建議，在簽證方面應該研議簡化，會更有助於推廣。