麻豆文旦節登場 1200碗柚子雞湯免費品嘗

麻豆文旦大街集結柚農展售自家麻豆文旦。（記者楊金城攝）

2018-09-01 16:55

〔記者楊金城／台南報導〕2018麻豆文旦節今天在公所廣場熱鬧登場，文旦買氣不錯，現場還有柚子雞湯免費品嘗，文旦節活動明天還有一天，台南市代理市長李孟諺說，全國品質最佳最好吃的文旦在麻豆，不受這次豪雨災情影響，消費者可以放心採購，買正港麻豆文旦要趁早。

李孟諺說，麻豆文旦名氣大，不少外縣市文旦以「麻豆種（品種之意）」的文旦魚目混珠，希望全國消費者認明麻豆種的正港麻豆文旦，包括市府農業局、麻豆公所和農會也應加強麻豆文旦產地標章，讓消費者辨識。

現場文旦大街集結柚農展售自家麻豆文旦，價格在1台斤60到200元間，平均價80元上下。麻豆文旦節兩天要送出1200碗柚子雞湯供民眾品嘗，另有文旦柚創意果雕展示、「Hey柚讓你猜」有獎問答，氣氛熱鬧。

民進黨台南市長參選人黃偉哲說，不要聽信麻豆文旦淹水的謠言，民眾買文旦挺柚農。南市農業局長許漢卿說，台南市種植文旦約1000公頃，年產值超過15億元，麻豆文旦栽種面積828公頃全台第一，品質甜度和風味最佳，今年一箱10台斤裝麻豆文旦價格大多在700元；下營區長姜家彬說，台南第二大文旦產地的下營文旦園雖淹積水也不影響文旦品質，一樣好吃。

麻豆區長孔慶瑤表示，豪雨過後，麻豆文旦進入採收高峰期，要將最新鮮最香甜的麻豆文旦送到客人手裡，公所也將在9月8、9日推出麻豆柚遊趣輕旅行，帶領遊客踏訪麻豆柚園產業、人文之美。

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