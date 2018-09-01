斬草除根！林務局每公斤5元收購小花蔓澤蘭

杜絕小花蔓澤蘭危害，林務局每公斤5元收購。（記者黃淑莉攝）

2018-09-01 16:49

［記者黃淑莉／雲林報導］在台灣造成重大危害的外來植物—小花蔓澤蘭，10至12月為開花期，為防堵小花蔓澤蘭繁衍，林務局南投林區管理處啟動收購機制，在雲林、南投及彰化設置6個收購站，9月3日起以每公斤5元收購小花蔓澤蘭。

小花蔓澤蘭原產於中美洲及南美洲，生長能力強，其他植物遭其覆蓋會因吸收不到充足陽光死亡，因而有植物殺手之稱，小花蔓澤蘭生長快速且種子數量多，花期每平方尺有高達17萬顆種子。

南投林管處處長李炎壽表示，小花蔓澤蘭等外來入侵種對台灣的自然生態及經濟造成極大損失，其中小花蔓澤蘭花期前是最好防治時間，南投林區管理處從2009年試辦小花蔓澤蘭收購，鼓勵民眾剷除，或是補助公所僱工剷除，防治成效不錯。

林務局訂8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，南投林區管理處並在9月3日開始至10月29日辦理小花蔓澤蘭植物體收購作業，在雲林、南投及彰化設置6個收購站，每週一上午8點半至11點半、下午1點半至4點半收購。

6個收購站為南投：魚池苗圃、丹大工作站、水里工作站及土城分站；彰化縣田中分站；雲林林內分站。