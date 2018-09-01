帶我去看吉普車！8歲癌童「弟寶」許願 軍事迷幫他圓夢

在媽媽陪同下，「弟寶」圓夢穿上軍服、坐上吉普車，露出開心的微笑。（記者謝武雄攝）

2018-09-01 16:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕《自由時報》日前報導，8歲男童「弟寶」童年都在與血癌對抗，他的心願是看吉普車，一群軍事迷得知「弟寶」的心願後，決定幫他圓夢，「弟寶」今天下午在媽媽及小朋友陪同下，到桃園大園參加軍事求生活動，他穿上少將軍銜軍服，還坐上吉普車衝鋒陷陣，過足了將軍癮，「弟寶」也很感謝各界協助讓他能夠圓夢！

見本報報導 退休老師霸氣揪團相助

活動是透過也是癌友的退休老師莊維明、CAMP 66軍事俱樂部負責人藍麒勝安排，「弟寶」今天下午來到CAMP 66軍事俱樂部位於大園的基地，看到這麼多穿著軍裝的大哥哥們，彷彿走入軍事基地，而藍麒勝還特別幫小朋友們準備迷你軍服，「弟寶」穿上軍醫少將軍銜軍服，看到衣服及帽子都繡上他的名字，高興地跑來跑去。

弟寶變少將 大哥哥們推車帶他衝鋒

「弟寶」也和媽媽、小朋友們坐上吉普車，穿上各式軍服的大哥哥們也圍繞在「弟寶」身旁，還致贈「弟寶」玩具、吉普車手稿插畫，最後「弟寶」坐上駕駛座，由身著軍裝的大哥哥們推著吉普車在現場繞圈，頗有衝鋒陷陣的味道，也讓「弟寶」度過這輩子最快樂、難忘的一天。

據「弟寶」媽媽陳小姐說，「弟寶」在2歲多時感冒就醫，由於皮膚顏色不對勁，經診所轉診台大後，確診罹患血癌，從此展開漫長治療過程，「弟寶」3年多來大都過著住院、打針與藥物為伍的日子，幾乎沒有童年生活，如今在沒有化療的情況下完成療程，未來兩年將是觀察期。

最近「弟寶」參加癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽，「弟寶」畫出《帶我去看吉普車》畫作，希望能夠穿越時空，去一睹威風凜凜的吉普車風采，而莊維明看到本報即時新聞報導後，立刻在網路上留言表示願協助圓夢，最後和藍麒勝及一群軍事迷，一起滿足了「弟寶」的願望。

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「弟寶」穿上軍服、坐上吉普車，露出開心的微笑。（記者謝武雄攝）

軍事迷大哥哥們和坐在吉普車駕駛座的「弟寶」少將。（記者謝武雄攝）

「弟寶」坐上吉普車，身穿軍裝的大哥哥們推著吉普車繞圈，讓「弟寶」感覺像在戰場上衝鋒陷陣。（記者謝武雄攝）

穿軍裝的大哥哥們推著吉普車，讓「弟寶」衝鋒陷陣。（記者謝武雄攝）

在一群軍事迷安排下，「弟寶」穿上軍服、坐上吉普車一圓夢想。（記者謝武雄攝）