大雅小麥麵食文化節 日本達人現做蕎麥麵

2018-09-01 17:09

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度大雅小麥麵食文化節今日在天壽宮前廣場登場，有青年農夫市集、麥根小學堂闖關遊戲、歌舞表演、摸彩等活動，更邀請日本蕎麥麵達人利用小麥和蕎麥現場手做蕎麥麵。市長林佳龍表示，透過舉辦小麥麵食文化節，將能帶動地方經濟發展；另年底的花博將設置好農市集，屆時大雅小麥也能透過市集推廣出去。

大雅區從日治時代就開始種小麥，是小麥之鄉，為推廣小麥農產品，大雅小麥麵食文化節從民國97年開辦至今，已邁入第11屆，這次大雅區公所特別邀請日本蕎麥麵達人大洞敦史，在現場利用大雅小麥和蕎麥手做蕎麥麵，並限量提供民眾品嘗。

林佳龍、農業局長王俊雄、大雅區長林華彬、立委洪慈庸等人共襄盛舉。林佳龍表示，透過舉辦小麥麵食文化節，將能帶動地方經濟發展，也能促進社區參與。大雅小麥麵食文化節也是台中各式節慶活動之一，市府將持續舉辦各項活動，讓台中更加熱鬧。

台中市府農業局表示，大雅小麥目前栽種品種以「台中選二號」為主，面積約80公頃，栽培面積為全台之冠，農民於每年的11月間採不整地撒播方式，以施肥機將小麥種子均勻撒種於稻田間，待水稻收割後以切段的稻桿覆蓋其上，如此不但可保持麥種發芽所需濕度、防止鳥害，又節省工時。

活動安排麥鄉青年農夫市集，展售青年農民種植的農產品；還有麥根小學堂闖關遊戲，讓大小朋友透過做中學的方式認識小麥文化，最受歡迎的摸彩，有液晶電視、洗衣機、電冰箱、烤箱等獎品，地方社團歌舞表演，場面熱鬧。