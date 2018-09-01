白天見景、夜晚發光 中山大學智慧玻璃奪最佳發明獎

2018-09-01 17:01

〔記者林曉雲／台北報導〕透明玻璃可發光！「2018年I-Zone全國創新顯示暨照明專題競賽」結果揭曉，國立中山大學光電工程學系特聘教授林宗賢師生團隊作品「智慧調光照明玻璃」，在與台大、清大、交大及台科大等全國13個入圍隊伍激烈比拚後，奪下最佳發明獎（首獎），獲得獎金10萬元。

「想像一下，一扇窗戶在早上是透明，讓你看到窗外美麗的風景，到了晚上，又可以切換成一面光源模式，成為室內光線」。林宗賢師生團隊獲獎作品，未來也可應用在屋頂做成天窗，白天的日光灑進房屋中替室內帶來明亮，到了晚上陽光退去，開啟了照明智慧窗的照明功能，可供給室內足夠適量的照明，增進能源上的利用。

中山大學校長鄭英耀表示，團隊成員包括光電系特聘教授林宗賢、博士生李承璋與曾衡逸、碩士生張立旻及大學生林冠吾，師生研發成果備受政府單位及產業界高度肯定。今年6月底先獲科技部「創業傑出獎」、8月30日又在全球華人最大創新設計競賽盛事「光寶創新獎」摘金，再拿下I-Zone全國創新競賽最佳發明獎，可說是「三冠王」。

林宗賢表示，現今的智慧型窗戶可以隨著使用者在不同的時間、天氣、日曬程度、溫度或是景觀的狀況下，自由地調整隱私、採光、隔熱等效果，但在沒有光線的夜晚，智慧型窗戶就失去光線調節的功能。為了解決問題，團隊研發出「智慧調光照明玻璃」，將LED照明系統整合至玻璃中，「讓透明玻璃在夜晚變成電燈。」也就是說，當有外在自然光線的時候可以調製光線，光線微弱的時候，則可以依使用者需求調整照明強弱，整合出更完整的智慧建築使用模式。

李承璋說明，這項研發可以在透明狀態、隱私保護狀態以及照明狀態的3個模式之間切換，未來希望能夠成為一項新穎的建築材料，整合在建築中，為建築和室內設計領域帶來更多不同的應用設計。

此研發商品未來量產時，最想被應用在哪棟建築物上？曾衡逸表示，「當然是台北101大樓！」他們期待把中山大學的研發成果推向國際，在全國最高的建築物上亮眼展出，使各國遊客都可親眼看到「會發光的透明玻璃」。