高市府週末總動員補洞 代市長解說道路坑洞SOP流程

2018-09-01 16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市代理市長許立明透過臉書表示，今天是週末，市府同仁及協力廠商依然全體動員在進行道路坑洞填平工程，把握天晴後每一秒鐘，希望盡速提供市民安全的行路環境，許立明也詳細說明道路坑洞SOP流程，強調修補坑洞需取決當下天候條件。

首先，下雨時需以冷料緊急填補。為避免用路人即時危險，需以「冷拌瀝青料」立刻填補坑洞，此為暫時應急工程，等到天晴後才能改善處理，這是第一步。

第二，天晴時熱料重鋪。天候穩定時進行「熱拌瀝青料重鋪」，先清除積水、挖除破裂瀝青，用高溫熱拌瀝青鋪平再輾壓，這種修復方式仍為因應交通安全臨時性鋪設。

第三、主要幹道打掉重練。針對重車輾壓、破損嚴重的主要幹道，集中火力在9月至11月全面刨鋪，下週進場，重交通量路面更需徹底改善道路基底層，刨除路基、改善級配，在這個階段，受損很嚴重的次要道路，亦即地區生活倚賴的道路，也會陸續刨除重鋪。

第四、原定刨鋪道路年底完成。原本下半年既定的刨鋪計畫因大雨延後，但在主要幹道處理完後，會採日夜趕工，維持承諾會在年底完成。

第五、較大範圍塌陷。這類問題容易發生在連續強降雨，因地下管涵流動水壓過大，導致箱涵或自來水管線滲漏水流帶走路基土壤。這類型一定要花時間開挖，找出確實肇因，修復問題管線，接著恢復台電、自來水、電信管線，再來灌入水泥當路基，一定要等到水泥強度足夠才能再鋪瀝青料，若太急鋪設瀝青料就會面臨再次沉陷的危機，因此，會需要較長時間完整處理，也需要市民的體諒與耐心。