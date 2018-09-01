台中花博今起「試營運」 藍議員實勘：園區如工地

2018-09-01 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花博預計11月3日開幕，今日邁入內部「試營運」階段，台中市議會國民黨團多名議員質疑花博相關建設有諸多缺失，國民黨團書記長李中今日邀集多名議員前往3處試營運會場考察，指出園區工程塵土飛揚，策佈展工程未如期完工，盼市府改善。

今日下午，市議員李中、顏莉敏、李榮鴻、張瀞分、陳本添、黃馨慧、張廖乃綸、朱暖英、楊正中、吳顯森、劉士州、羅永珍與陳政顯服務處主任等人前往試營運會場考察。眾人首站先到豐原葫蘆墩園區，李中指出，葫蘆墩園區第一工區就像工地一樣，施工人員忙進忙出進行組裝與鋪設，很明顯策佈展等工程尚未如期如質完成，市府對此理應誠實向議會報告實際進度落後並提出趕工計畫，而非硬拗已進入「試營運」階段、甚至誣指議員誤解試營運概念。

國民黨團議員指出從沒有把花博當作百貨公司試賣，而是希望正式開幕前能發現問題進而改善。8年前台北花博在硬體與佈展大致完成後，台北市政府就主動邀請花卉界人士、媒體與地方人士入園參觀，試營運首日全天就有9千多人入園。

台中市議會民進黨團召集人李天生指出，2010年台北舉辦花博時，也於11月6日開幕前有兩個月的試營運期間，且至10月9日才首次開放一般民眾入場，且還限制參觀範圍，但國民黨團卻要為了選舉作秀，扭曲試營運目的，要硬闖花博3個園區，民進黨團呼籲國民黨「麥夠亂啊！」不要總是見不得花博好。

台中市府副秘書長郭坤明說，花博試營運各項測試是在驗收廠商的機械設備，因此不宜由議員先行測試，應由市府測試通過後，另擇期邀請議員前來勘查，如此也才是對議會與議員的尊重。

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