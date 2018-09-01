新港奉天宮、京都妙心寺結緣90年 日本住持來訪

日本京都妙心寺到訪嘉義新港奉天宮。（記者林宜樟攝）

2018-09-01 15:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮和日本京都臨濟宗妙心寺90年前（1928年）結緣，因戰亂和歷史變遷中斷交流，2009年重新交流，妙心寺住持則竹秀南老大師今天來訪，雙方簽署友好紀念備忘錄、互贈紀念品，再續跨世紀珍貴的情誼。

奉天宮是媽祖信仰中心，臨濟宗是日本佛教界的重要宗派之一，奉天宮於明代「開臺媽祖」渡海來台後，古例祭典皆由廟務執事仕紳禮請中國閩南臨濟宗寺院派駐僧人主持，後因天災，奉天宮於清朝嘉慶16年（1811）由王得祿倡建、禪門臨濟宗第38代祖師主持遷於現址興建，正殿供奉媽祖，後殿供奉「觀世音菩薩」，同享香火。

日治時期，奉天宮因與臨濟宗的因緣，1922年（大正11年）成為臨濟宗台灣總本部聯絡寺院，1928年（昭和3年）受日本臨濟宗大本山妙心寺「神月徹宗老大師」頒贈「御壽牌」供奉於奉天宮觀音殿，至今90年；奉天宮歷代執事珍惜跨國交流緣份，珍藏「御壽牌」，2013年獲文化部及嘉義縣政府審定登錄為嘉義縣文化資產。

妙心寺和奉天宮後因戰亂而中斷交流，奉天宮董事長何達煌及熱心人士促成，2009年由妙心寺住持則竹秀南老大師率領佛教大德前來奉天宮訪問，後來致贈奉天宮一尊供養30年的觀音聖像，重新牽起中日宗教交流。

「妙心大本山靈雲聖觀音寶像」鎮坐奉天宮、「新港開臺媽祖聖像」分靈傳香妙心寺已7年，今天舉辦祈福法會，祈求觀音與天上聖母庇佑台日兩國安康，災難遠離人民，則竹秀南老大師並迎回奉天宮媽祖香火，賜福日本人民。

何達煌、則竹秀南老大師今天在嘉義縣副縣長吳芳銘、新港鄉長林茂盛等見證下簽署友好備忘錄，今年10月11日奉天宮將恭請「妙心大本山靈雲聖觀音寶像」、奉天宮「四街祖媽聖像」和表演團體等近百人回訪京都妙心寺，共創台日宗教交流佳話。