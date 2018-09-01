中市敬老愛心卡能看病、搭計程車 衛生所打頭陣

2018-09-01 15:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市敬老愛心卡使用功能，9月起擴大到就醫與搭計程車。市府今天指出，民眾即日起到全市衛生所看診時可折抵部分負擔及掛號費，17日起也有基層診所提供折抵服務，25日起約有1500輛計程車，能以敬老愛心卡折抵乘車費。

市府說，65歲以上（原住民55歲以上）及領有身心障礙手冊或證明者，可申請敬老愛心卡，每月自動儲值1000元等值之點數（原住民1500元）。但愛心卡只能搭乘市區公車及公路客運，市府又推出大眾交通運輸10公里內持卡搭乘公車免費政策，對持卡者而言，受惠幅度有限。

為因應智慧交通及行動支付的趨勢，市府決定擴充可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診部分負擔及掛號等費用。

市府社會局長呂建德表示，台中市敬老愛心卡累積發卡約31萬2017張，符合資格的申請領證率高達74.9%，但曾使用的人數僅25%，為此市府將使用範圍擴大到就醫與搭計程車，鼓勵長輩及身障人士維護健康及時就醫，也能提高交通的便利性。

交通局長王義川指出，計程車部分因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，預計9月下旬可以上路，目前已有計程車隊表達合作意願，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，可以撥打專線叫車，詳細預約叫車資訊將於9月下旬公布。

衛生局代理局長陳南松表示，目前持卡者除可到全市30間衛生所看診抵部分負擔及掛號費外，17日起也能在合作的基層診所折抵部分負擔與掛號費，合作診所資訊將於市府衛生局網站上公布，名單將陸續增加及更新，市府也會透過各管道加強宣導。