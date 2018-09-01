徐國勇：未來防洪策略 改為不怕淹水的韌性城市

2018-09-01 14:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕南部極端豪雨成災，內政部長徐國勇今天赴新北市視察「低衝擊開發示範工程」建設成果，徐國勇說，要讓民眾安居樂業，不淹水是基本要求，但是「不淹水有極限」，因此未來的防洪策略，必須從建立不淹水城市，改為不怕淹水的韌性城市。

徐國勇指出，近來因氣侯變遷，常有瞬間大雨，除了傳統施作或擴建下水道改善積淹水外，應讓都市恢復原本該有的吸水能力，因此營建署將這概念引入都市排水治理，打造海綿城市。

徐國勇今天視察中和區自強國中及國小，原本兩校的鄰近區域如環球購物中心一帶，遭逢豪雨極易淹水，經營建署補助兩校在校內興建透水保水鋪面及地下滯洪池，除解決當地社區易淹水問題，滯洪池也成為學校的雨撲滿，當成沖洗廁所、澆灌用水，減少學校自來水費一半支出。

營建署下水道工程處長陳志偉說，「低衝擊開發」意指降低開發對環境的衝擊，希望找到人與環境的平衡點，隨著都市不斷開發過程，原本土地的吸水能力逐漸消失，在地狹人稠的城市裡，傳統興建或加大排水設施的方法愈來愈困難，大型滯洪池用地不易找到，自強國中及自強國小透過雨水花園、透水舖面等讓學校在時雨量80mm時，仍可將水存在校園內，在2017年6月的豪雨中也成功的讓周邊地區沒有發生積淹水的情況。

徐國勇對防淹及節水設施成果很滿意，希望能持續擴大辦理，打造成城市的眾多小海綿，不僅可改善區域積淹水問題，也將儲存的雨水作為學校廁所沖水用，充分於校園內落實永續環境與海綿城市理念。