豪雨過後防登革熱 屏東總動員大掃除

2018-09-01 14:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕豪雨過後防登革熱蠢動，屏東縣政府今天（1日）與33鄉鎮市公所合作，動員社區志工2000人，全縣同步舉辦「登革熱孳生源清除及消毒誓師大會」，由縣長潘孟安帶領清理家園，縣府籲民眾落實巡、倒、清、刷4要領，清理各項積水容器，全民防治登革熱。

連續豪大雨後，正是登革熱病媒蚊孳生叮咬傳染的好發時機，尤其人口多且密集的屏東市更是重點地區，縣府今天上午便於屏東社福館前大會師，環保局、衛生局、民政處及屏東市公所等單位一起參與，誓師後分組到市區重點區域大掃除。

依據疾病管制署8月31日公布疫情資料，全國今年已累計65例本土性個案，分別是台中市32例、新北市25例、高雄市3例、台北市2例、嘉義縣2例、桃園市1例，而境外移入病例已累計165例。

屏縣府表示，因應高雄市8月29日已出現2例本土性病例，屏縣需提高防疫整備機制，在環境方面執行重點防治，如髒亂空屋、空地、冷卻水塔、資源回收場、廢棄輪胎回收場、陽性水溝等。在人流方面，高屏兩地上班上學等往返頻繁者眾多，民眾至疫區需多加防範，如有疑似症狀可至配備有NS1快篩試劑之醫療院所及衛生所就診。

縣長潘孟安呼籲，近日屏東豪大雨，部分地區並有較大雨勢，雨後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊溫床，特別呼籲民眾應主動隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，避免孳生病媒蚊，降低個人、家庭及社區感染傳播風險。