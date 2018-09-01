中市登革熱確診32例 推一日一里倒500桶積水容器

2018-09-01 12:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前統計，台中市登革熱確診案例共32例，其中，28例曾在大里「開心農場」、內新市場或祥興里活動史，屬群聚感染有15例是發生在大里，市長林佳龍今天到祥興里視察，強調防疫要全市動員，1日1里倒100桶要增加到500桶積水容器。

台中市已列為登革熱疫情高風險區，市長林佳龍今天與衛福部疾病管制署長周志浩、衛生局代理局長陳南松、環保局長白智榮、民政局副局長盧政遠等人到開心農場旁的祥興里視察，市議員張滄沂、張芬郁、李天生等人均到場關心，林佳龍並現場示範清除積水容器的步驟，現場並且展開噴藥。

林佳龍表示，要防治登革熱，除了噴藥，清除積水容器才是最重要的工作，呼籲民眾迅速、落實、重覆「巡、倒、清、刷」清除孳生源四步驟，不要讓蚊子幼蟲與蟲卵附著，加上近期時常下雨，時常落實這四個步驟，才能做到防治工作。

林佳龍表示，市府繼上週推出「一里清100桶積水容器」計畫後，本週再推出每里再清500個戶外積水容器，希望市民一起動手清容器、保健康。

衛福部疾病管制署長周志浩表示，政府已動員積極防治登革熱，期盼民眾一起動起來，共同消滅病媒蚊。目前台中病例約32件，要戒慎警戒，但不需要恐慌，因為這是可以克服及控制的情況。

疾管署並表示，白線斑蚊有一定活動的時間，不是24小時都在活動。

衛生局代理局長陳南松指出，上星期就在開心農場方圓1公里噴藥，台中市所有確診個案二天內就完成疫情調查、住家周邊病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，3天內並完成住家周圍50公尺內家戶內外化學防治及100公尺內孳生源清除作業。

祥興里長黃春海表示，噴藥不要只噴家裡，呼籲周遭的草木要清理，因為孳生地就是在戶外的草木。

台中市與疾病管制署合作，推動「孳清導師」要訓練300名孳清專家，作為指導的種子。

衛生局表示，台中市目前共32例登革熱確診案例。其中，28例有大里「開心農場」、內新市場或祥興里活動史，屬群聚感染。大里自案例發生至今，市府除每日都派員到大里關心防治清形。

大里區也大規模動員里鄰志工人力清除積水容器、易積水處近5000處，熱點「開心農場」已噴藥3次並封園，內新黃昏市場、東興、祥興、內新、立德等里案例周邊50公尺也完成噴藥；今日再針對其他案例周邊進行消毒。

衛生局表示，「巡」就是巡視環境，找到積水容器，「倒」，把積水都倒掉，並把容器倒放；「清」，清除多餘容器，「刷」就是刷洗容器。

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