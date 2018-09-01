豪雨沖刷邊坡 崗山之眼地基淘空

2018-09-01 11:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕823豪雨不但造成高雄多處積淹水，新興觀光旅遊景點崗山之眼也傳出災情，民眾在崗山之眼主塔柱邊坡處下方，發現一處面積約50平公尺的土石崩落區，擔心危及建築安全，高市觀光局獲報後派土木技師前往會勘，確認暫時沒有安全疑慮。

今年2月啟用的崗山之眼園區，利用小崗山的原有地形與環境，配合現場地勢營造自然生態休憩園區，包含天空廊道、接駁市集區、碉堡遊憩區及音樂花園等，並用無障礙坡道串聯。

園區最大亮點以提琴頭為設計概念打造的天空廊道，全長約88公尺，寬度約2公尺，採用偏心懸吊式吊索設計，主塔柱高度約41公尺，以24條吊索支撐高度約8層樓高的天空廊道，可俯瞰整個阿公店水庫、遠眺中央山脈主稜的北大武山、台灣海峽及市區的八五大樓等，視野相當遼闊。

受豪大雨影響，崗山之眼從上月23日起封園休整1個禮拜，今天上午重新開放營運，但昨天卻有登山客拍攝到一張崗山之眼主柱地基土石流失的照片，照片上傳網路後引起各方重視，擔心會影響安全。

對此，觀光局指出，崗山之眼主柱地基土石流失經技師檢視後，確認是表層土石被豪雨沖刷所致，園區約有3處共100平方公尺的邊坡土石流失，但都不會影響到主建物的安全，遊客能放心前往玩賞。