台中花博今起「試營運」非開放 遊客要等11月3日開幕

2018-09-01 10:49

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花博於今日邁入全新「試營運」階段，擔任台中世界花博營運總部執行長的市府副秘書長郭坤明指出，試營運並非開放民眾參觀，主要是安排包括人流動線、電力、安全、衛生、交通等不同項目的測試，直到10月中旬才會「開放測試」才會安排民代勘查，遊客要等到11月3日開幕才可購票進入。

台中市府今日在陽明大樓宣告花博邁入「試營運」的新階段，而這次負責花博后里森林、馬場與豐原葫蘆墩園區的營管廠商利洛國際有限公司，與負責外埔園區的集思國際會議顧問有限公司也都派人到場，宣告花博邁入全新階段。

郭坤明表示，台中市從成功爭取舉辦花博以來，6年來歷經從國際花博升格為世界花博，明年閉幕當天正好是北京園藝博覽會開幕，台中花博具有領頭羊作用。市府一步步走來，陸續完成各個籌辦的階段，目前花博各項工程也案期程陸續完工，在倒數63天即將開幕，而花博也邁入開幕前的最後一個階段「試營運」。

外界與部分議員誤會花博試營運應該開放民眾參觀，郭坤明解釋，花博是一場國際級的售票博覽會，因此試營運並不像百貨公司「試賣」，會開放一般民眾免費參觀，而是要針對各項場館與軟硬題進行各種測試，為保障已購票遊客權益，還是要等到11月3日開幕，全面開放民眾購票參觀。

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