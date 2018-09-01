這張彭佳嶼夜空美呆了！快來按讚讓台灣之美登上WMO年曆

一張由中央氣象局員工所拍攝的彭佳嶼夜空，成入圍WMO年曆候選名單，氣象局呼籲網友幫忙按讚，讓台灣之美登上年曆。（圖擷自WMO臉書）

2018-09-01 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕世界氣象組織（World Meteorological Organization）正在進行2019年曆照片徵稿，吸引近千張投稿，其中一張由中央氣象局員工所拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲，成為第二階段的75張入圍候選名單，氣象局呼籲網友幫忙按讚，讓台灣之美成為2019年曆上的13張照片之一。

世界氣象組織進行2019年曆照片徵稿，近千張照片湧入，盼能成為明年的年曆照，世界氣象組織表示，他們從來自全世界各地以太陽、地球、天氣為主題的近千張照片中，費盡千辛萬苦才挑出75張照片進入第二階段決選，在臉書上進行為期2週的公開投票，網友按讚來選出心目中的最佳大氣照片。

在這75張照片裡，由中央氣象局駐彭佳嶼員工傅譯鋒所拍攝的彭佳嶼照片也在其中，只見在彭佳嶼對流雲系發展旺盛，雷雨胞在夜空中閃閃發亮，格外顯眼，而在雷雨胞上空可以見到清晰可見的銀河，意境十分迷人。

氣象局報天氣臉書粉專也大力催票，呼籲網友踴躍按讚，強調這張「來自臺灣的自然美」，能因大家的讚，讓這張照片成為最終13張入選的2019年曆之一，氣象局副局長鄭明典也懇請網友，可以幫忙讓台灣「發光」。

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