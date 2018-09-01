台灣唯一！高雄航太廠 獲國際企業頒最佳供應商獎

2018-09-01 09:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄航太業者駐龍精密機械公司，8月30日在美國堪薩斯州獲國際航太企業勢必銳航太系統公司（Spirit AeroSystems Inc.）頒發2018最佳供應商獎，為台灣唯一得獎業者。

董事長王昆生在越洋電話裡表示，感謝高雄市政府長期對航太產業支持，協助排除投資障礙，並提供投資獎勵補助，積極引導業者與國外企業交流，希望將獎項與高雄市政府共同分享。

高市經濟發展局表示，國際航太企業勢必銳航太系統公司（Spirit AeroSystems Inc.）頒發2018最佳供應商獎，有來自全世界10多個國家、109家供應商參與評選，最後由 Spirit總經理Mr.Tom Gentile親自頒獎給包括駐龍精密機械在內、共10家獲獎供應商獲獎，駐龍精密為台灣唯一得獎業者。

經發局說明，駐龍精密機械為高雄航太產業主要業者之一，主要生產機身結構件與引擎零組件，於今年6月27日正式興櫃掛牌，今年上半年營收達新台幣3.58億元，EPS達3.52元，比去年同期成長27％。

經發局指出，高市府長期支持航太產業發展，過去成立南台灣航空產業產學聯盟，協助航太業者與國際企業進行交流，促成商機媒合，台灣航太產業將近千億產值，其中有3分之1主要生產聚落位於高雄，產品涵蓋引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等。

高雄身為台灣製造業重鎮，年產值約5334億，占全台整體43％，未來高雄市政府將持續推動產業升級轉型，透過新南向政策與國機國造政策，整合南台灣航太產業，培育航太產業專業人才，也期盼中央政府持續提供資源，輔導業者朝向更高價值系統件開發，結合高雄特殊地緣戰略位置，搶攻全球航太市場龐大商機。