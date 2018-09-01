信不信由你！南投慈善宮普渡 豬哥亮「出關省親」

秀場天王豬哥亮生前經常前往南投市慈善宮參拜。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-09-01 09:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市慈善宮堪稱是秀場天王豬哥亮生前低潮時的避風港之一，該宮今年仍依慣例在農曆7月16日普渡祭拜好兄弟，惟本身具有「陰陽眼」的宮主黃李濟私下透露，真的感受到她的「好兄弟」豬大哥，不但臉帶笑容、髮型依舊，連「三胛（角）六肩（經）」的走路姿勢也未變，還要她叮囑其子謝順福等家人，不用為其牽掛，「報平安」的意味濃厚，信不信由你！

慈善宮普渡祭拜好兄弟當天，包括縣長林明溱、管委會主委李轂摩等人都到場，並與宮主黃李濟一起遵循古禮，在法師引領下，依序進行皇壇奏樂、開啟請聖、各壇頂禮、靈寶拔度經、超度科儀、普渡開香、賑濟孤魂、收孤化財、謝壇送聖等儀式，過程莊嚴隆重。

黃李濟說，此次普渡後，也將白米、泡麵等各項物資，分送給弱勢民眾，並響應減香活動，儀式中除了減少點香以外，紙錢也集中送到台中焚化爐統一焚燒，共為環保盡分心力。

隨後，話鋒一轉表示，她在普渡過程中，感受到有個「好兄弟」髮型、走路特別與眾不同，還向她打招呼說：「師姐…，我家順福有來嗎？恁爸來了，他怎能不來？對不對…」，黃李濟說，這一副「豬式幽默」的語氣，更讓她覺得豬大哥真的有回來，不過，她強調，社會各界對於陰陽眼或通靈是否存在的看法不一，恐是信者恆信，不信者恆不信！

豬哥亮在去年5月間因大腸癌辭世，不過，在他生前人生最低潮時期，與其有20多年交情的黃李濟，總是竭盡所能提供各項幫助，包括借住宮廟、心靈輔導等等，因此，豬哥亮復出後，每逢農曆8月24日該宮「九天聖玉帝」神明聖誕時，也必定前來朝聖、祝壽，並出錢出力邀請明華團歌仔戲及布袋戲演出，也讓外界看到其生前重情重義及飲水思源的一面。

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