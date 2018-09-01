信不信由你！南投慈善宮普渡 豬哥亮「出關省親」

秀場天王豬哥亮生前經常前往南投市慈善宮參拜。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-09-01 09:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市慈善宮堪稱是秀場天王豬哥亮生前低潮時的避風港之一，該宮今年仍依慣例在農曆7月16日普渡祭拜好兄弟，惟本身具有「陰陽眼」的宮主黃李濟私下透露，真的感受到她的「好兄弟」豬大哥，不但臉帶笑容、髮型依舊，連「三胛（角）六肩（經）」的走路姿勢也未變，還要她叮囑其子謝順福等家人，不用為其牽掛，「報平安」的意味濃厚，信不信由你！

慈善宮普渡祭拜好兄弟當天，包括縣長林明溱、管委會主委李轂摩等人都到場，並與宮主黃李濟一起遵循古禮，在法師引領下，依序進行皇壇奏樂、開啟請聖、各壇頂禮、靈寶拔度經、超度科儀、普渡開香、賑濟孤魂、收孤化財、謝壇送聖等儀式，過程莊嚴隆重。

黃李濟說，此次普渡後，也將白米、泡麵等各項物資，分送給弱勢民眾，並響應減香活動，儀式中除了減少點香以外，紙錢也集中送到台中焚化爐統一焚燒，共為環保盡分心力。

隨後，話鋒一轉表示，她在普渡過程中，感受到有個「好兄弟」髮型、走路特別與眾不同，還向她打招呼說：「師姐…，我家順福有來嗎？恁爸來了，他怎能不來？對不對…」，黃李濟說，這一副「豬式幽默」的語氣，更讓她覺得豬大哥真的有回來，不過，她強調，社會各界對於陰陽眼或通靈是否存在的看法不一，恐是信者恆信，不信者恆不信！

豬哥亮在去年5月間因大腸癌辭世，不過，在他生前人生最低潮時期，與其有20多年交情的黃李濟，總是竭盡所能提供各項幫助，包括借住宮廟、心靈輔導等等，因此，豬哥亮復出後，每逢農曆8月24日該宮「九天聖玉帝」神明聖誕時，也必定前來朝聖、祝壽，並出錢出力邀請明華團歌仔戲及布袋戲演出，也讓外界看到其生前重情重義及飲水思源的一面。

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  • 秀場天王豬哥亮生前與南投市慈善宮宮主黃李濟在廟會活動迓神明情形。（資料照，記者謝介裕翻攝）

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  • 南投市慈善宮宮主黃李濟（左一），在慈善宮舉辦普渡活動時，感受到她的「好兄弟」豬哥亮回來。（記者謝介裕攝）

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  • 南投市慈善宮宮主黃李濟（左），以豐富的肢體動作形容感受到她的「好兄弟」豬哥亮回來，令人覺得不可思議。（記者謝介裕攝）

    南投市慈善宮宮主黃李濟（左），以豐富的肢體動作形容感受到她的「好兄弟」豬哥亮回來，令人覺得不可思議。（記者謝介裕攝）

  • 南投市慈善宮宮主黃李濟以豐富的肢體動作，形容她的「好兄弟」豬哥亮回來時，與其生前走路姿態一樣「三角六經」。（記者謝介裕攝）

    南投市慈善宮宮主黃李濟以豐富的肢體動作，形容她的「好兄弟」豬哥亮回來時，與其生前走路姿態一樣「三角六經」。（記者謝介裕攝）

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