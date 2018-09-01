錢用丟的！麥當勞之亂員工累慘 還要應付各種奧客

昨天麥當勞推出大麥克買1送1的優惠活動，民眾熱烈響應。圖中店家與本新聞無關。（圖取自爆廢公社）

2018-09-01 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕昨天麥當勞慶祝代言人戴資穎在亞運羽球中勇奪金牌，推出大麥克買1送1的優惠活動，民眾熱烈響應，員工忙得不可開交之餘，還要應付各種奧客，讓他們心力交瘁。

有員工在網路論壇「Dcard」發文表示，明明公告很清楚，卻有很多人不斷盧員工，或是嫌東嫌西，像是10點30分才供應大麥克，卻在10點前不斷詢問「為什麼現在沒有？不能先賣嗎？」後來大麥克供不應求，麥當勞緊急加碼所有主餐買1送1，又被嫌「好鳥哦！只有這些，都那麼普通」，讓原PO不禁無奈心想，「嗯？自己慢來東西賣完了來這邊嫌？」

昨天的活動「單筆消費限購乙次」，如果1個人要買第2份得重新排隊，有的客人耐心跟他們解釋後請他們重排，「換來都是各種臭臉加不屑，如果又遇到對方點餐的時候，錢都是用丟的不然就是態度超差了⋯唉」。

雖然有奧客，不過也有好客人，最後原PO想起他們，感激地表示，「很謝謝那些跟我們說辛苦了的客人，真的很暖，還好還是有這些很好的客人，讓我有更多的動力繼續上班」，希望大家在面對類似活動時，都能對員工將心比心。