今起全台天氣好轉 吳德榮：仍須慎防午後雷陣雨

吳德榮表示，今起全台天氣好轉，不過仍須慎防午後雷陣雨。（資料照）

2018-09-01 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨中南部仍有西南氣流殘留層狀雲，但白天將逐漸減少，氣象專家吳德榮表示，今起至下週一（3日）全台天氣好轉，但大氣仍不穩定，午後各地有局部性雷陣雨發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，隨著季風低壓環流向西移動，太平洋高壓邊緣略往台灣伸展，接下來這幾天的天氣好轉，不過午後仍有較強對流胞發展機率，容易導致午後局部性雷陣雨發生，提醒安排戶外活動的民眾務必隨時留意氣象局發布的警報。

吳德榮進一步指出，下週二至週五（4至7日）台灣附近氣壓相對偏低，低壓大氣水氣增多，天氣不穩度隨之增加，午後雷陣雨發展的機率提高，清晨陸風環流亦將在西南部帶來短暫陣雨。他說，未來一週上半天雲量少，中午前後氣溫升高轉悶熱，早晚稍微轉涼，白天高溫約在33至35度，清晨低溫則在24至26度左右。

至於民眾關心的颱風消息，吳德榮表示，強烈颱風「燕子」是今年最強的颱風，其中心風速高達每秒55公尺，瞬間最大陣風則為每秒68公尺，目前以每小時16公里速度向西北西方向前進。他說，燕子颱風雖對台灣無較大影響，惟其將於下週二起侵襲日本本州，呼籲欲赴日旅遊的民眾務必注意動態。