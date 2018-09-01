週末上午多雲到晴 北台灣、山區留意午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（9月1日）各地多為多雲到晴的天氣，北部、宜蘭、各地山區午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2018-09-01 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9月1日）各地多為多雲到晴的天氣，北部、宜蘭、各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，今天清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，但到了中午過後，北部、宜蘭地區及其他各山區容易有局部短暫雷陣雨，氣象局提醒民眾要攜帶雨具備用。溫度方面，各地高溫約在31至34度。

氣象局預估，週日、下週一（9月2日、3日）太平洋高壓勢力有往西伸展的趨勢，各地大多為上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態。下週二至下週五（4日至7日）西南風稍增強，水氣稍增，南部地區有局部短暫雨或雷雨。

颱風消息方面，編號第21號颱風燕子（國際命名：JEBI）1日凌晨2時中心位置位於北緯19.10度、東經140.20度，以每小時16公里速度，向西北西進行。

空氣品質方面，西半部地區清晨及晚間風速較弱，指標污染物以細懸浮微粒為主，北部、竹苗、中部及高屏空品區為「普通」等級，北部午後須留意光化學反應致臭氧濃度偏高；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 39 28 ~ 35 29 ~ 35 27 ~ 32

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）