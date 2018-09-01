09/01 各報重點新聞一覽

2018-09-01 06:09

自由時報

蔡政府首度執行死刑// 殘殺妻女 李宏基槍決

男子李宏基二○一四年殺害前妻及六歲稚女，還嗆要報復前妻家屬「不死不休」，前年底判死確定，拘禁在高雄看守所四年，法務部長蔡清祥審酌他的手段兇殘、視人命如草芥，犯行令人髮指，前日簽下他的死刑令，昨下午三點卅七分交由高雄高分檢執行，一槍斃命，成為蔡政府執政以來首位伏法的死囚。

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台北市長選舉 本報民調// 柯文哲33.43％丁守中24.71％姚文智14.9％

台北市長選戰藍綠白激烈對決，根據本報昨晚最新民調顯示，在藍綠陣營夾殺下，現任台北市長柯文哲支持度卅三．四三％，領先國民黨參選人丁守中的廿四．七一％、民進黨參選人姚文智的十四．九％、無黨籍參選人李錫錕的二．三五％。但未表態比率高達廿四．六一％。

詳見台北市長選舉 本報民調// 柯文哲33.43％丁守中24.71％姚文智14.9％。

侵台秋颱恐一～兩個 須防共伴效應

時序漸漸入秋，中央氣象局昨發佈秋季天氣展望指出，今年秋天西北太平洋颱風活躍，估計台灣可能受一至兩個颱風侵襲，而且要留意秋颱與東北季風產生共伴效應所帶來的豪大雨。

詳見侵台秋颱恐一～兩個 須防共伴效應。

蘋果日報

蔡政府第一槍 死囚伏法 總統生日 槍決殺妻女惡煞

蔡英文總統上任2年3個月來昨首度執行槍決，4年前狠心殺害妻女的死囚李宏基，因殺人手段兇殘、泯滅人性，求其生而不可得，被法務部從43個死囚名單中挑出來，僅上任46天的新部長蔡清祥火速簽署死刑執行令；下午3時許，高雄第二監獄將李宏基帶往刑場，李男未交代遺言、也沒吃最後一餐，默默抽完一根菸即遭一槍斃命、槍決伏法，隨後法務部開記者會公布執行死刑，而昨恰巧也是蔡總統的62歲生日。

0:5輸日本 台無緣爭金

徵召了中華職棒7位職業球員的台灣棒球隊，昨在2018年印尼雅加達亞運對決純業餘組成的日本隊，贏球或是輸2分之內都能打進今天對決南韓的金牌戰，可惜終場0比5落敗，斷送了搶金機會，只能在今天中午12時與中國爭銅牌。

聯合報

蔡總統任內首度執行死刑 法部簽准槍決李宏基

法務部長蔡清祥前天簽准殺害前妻及女兒的死囚李宏基死刑執行令，昨天下午伏法；法務部強調，在現在仍有死刑前提下，沒有理由貿然停止執行死刑。這是蔡英文總統上任後首次執行槍決。李伏法後，全國還有四十二名待執行死囚。

九合一登記截止…縣市長激戰 參選大爆炸

年底九合一選舉昨天截止參選登記，縣市長選情備受關注，這次藍綠兩黨對決只剩基隆市、新北市和南投縣，其他縣市登記參選踴躍，脫黨、退黨參選者眾，許多縣市都上演「黨內互打」戲碼；許多縣市選情陷入激戰，有的出現「變天」危機，甚至原本被視為壓倒性勝利的選戰，竟出現「勝負還很難說」的詭異氣氛。

中國時報

國防部軍力報告 陸2020年前完成對台用武準備

國防部107年「中共軍力報告書」昨曝光，內容指出共軍將於2020年前「完備對台全面用武作戰準備」，考量其「損小、效高、快打、速決」用兵理念，若對台動武，可能行動包含聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰。

美啟動加徵陸2000億美元關稅 川普暗示 將陸列匯率操縱國

美國與加拿大據傳有望達成新的自貿協議，而同時川普總統似乎決意全力對大陸出手了。據美媒報導，川普最快下周就會對2千億美元大陸產品加徵巨額關稅，不只如此，川普還在一場專訪中又指稱陸方操縱貨幣，暗示下一步可能把大陸列為「匯率操縱國」，使其面臨更多懲罰性關稅。