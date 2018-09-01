大雨過後竊車潮？警方建議這樣停車不怕被偷

雨災後部分地區積水，泡水車因為有更換零件需求，也讓車輛失竊率提高。（記者王捷攝）

2018-09-01 06:38

〔記者王捷／台南報導〕南部雨災過後，不少汽車都泡湯，依據警方經驗，在大雨後都會出現失竊潮，資深偵查佐說，警界流傳一句「北偷南換」就是解釋這種現象，通常大雨過後南部淹水，有部分不肖業者與竊車集團配合，到北部偷車，到南部解體，因此建議大雨後防盜設施要加強，最好停在監視器下，還有最好能停在難停的車位，降低歹徒下手機率。

在風、雨災過後，泡水車需要很多零件替換，因為市場有需求，車主在要求CP值的情況下，都會尋求俗稱「殺肉場」的汽車資源回收場，找便宜零件，也有車主在供不應求的情況下，找不到零件，也會到殺肉場裡尋寶。

警方指出，尤其熱門國民車款要更加注意防盜，因為零件市場需求高，容易被偷，最好是停在有監視器的停車格位，預防被偷，另外停的位置也很重要，在一排直線的停車格時，最好不要停第一格或第二格，因為好開走的格位容易被偷。稀有車款、停產老車也要要注意防竊，因為零件難找同樣有市場需求。

有二手車主說，大雨後殺肉場報廢車會暴增，這時候有些贓車會魚目混珠，雖然現在贓車減少，取締贓車的科技也進步，不過仍有殺肉場會掛羊頭賣狗肉，在報廢車界幾間有名的殺肉場，甚至要有「介紹人」才可以進去買零件，雖然買到贓車零件算是善意第三人，但是仍要小心以免惹出不必要的麻煩。