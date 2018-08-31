讓愛補漏！50萬捐衡山基金會 助弱勢修繕房屋

2018-08-31 23:20

〔記者張忠義／高雄報導〕為協助精障及身心障礙弱勢家庭家屋修繕整理，高雄市世界華人工商婦女企管協會，今晚在高雄林皇宮舉辦「讓愛補漏 公益餐會」，共募得50萬愛心，全數捐贈給衡山基金會，希望藉由衡山基金會的協助，造福更多需要幫助的人。

南台灣連日來豪雨成災，加上颱風季節又即將來臨，有許多弱勢家屋急待修繕，尤其是身心障礙的弱勢家庭，行動不便無力打理居家環境，而髒亂破損的環境設備，不僅使用不便，更充滿危險性，對身心健康無疑是雪上加霜。

高雄市世界華人工商婦女企管協會結合企業單位和社會大眾力量，一起關懷弱勢，提升參與單位公益形象。

經常在改善身心障礙家庭生活品質，讓他們擁有安全舒適的避風港的衡山基金會，全台有46個行善團，成立至今共服務375個弱勢家庭。

高雄市世界華人工商婦女企管協會，將「讓愛補漏 公益餐會」的50萬愛心款項捐贈給衡山基金會，希望藉由衡山基金會的協助，造福更多需要幫助的人。活動由世華會姐表演精彩舞蹈，邀請台語情歌王子王建傑為公益獻唱，高雄市體育運動教練工會鄭谷裕理事長表演國標舞。