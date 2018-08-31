個個是戲精！員林高中「黌樓劇坊」 全國戲劇賽二連霸

員林高中黌樓劇坊勇奪第18屆花樣年華戲劇比賽全國第一大獎，蟬聯首獎。（記者陳冠備攝）

2018-08-31 23:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林高中戲劇社「黌樓劇坊」，會編會寫又會演，今年以《所望》一劇參加「花樣年華」全國戲劇比賽，入圍10項，拿下全國第一首獎、創意劇本獎、最佳男配角及最佳女配角等4大項大獎，繼去年《青木原》奪下全國第一後，再度蟬聯首獎，也是4年來第3座金盃，儼然成為高中戲劇社霸主！

花樣年華青少年戲劇節由青少年表演藝術聯盟主辦，是目前國內規模最大的全國青少年戲劇比賽，自2001年開辦至今，每年吸引來自全國各地40多所高中戲劇社、數千名青少年朋友參加，員林高中戲劇社「黌樓劇坊」連續報名18年，近年成績開花結果，今年更是首度二連霸！

黌樓劇坊指導老師楊欣翰說，早期戲劇社因城鄉差距，學習表演少了一點創意，近年來不斷安排加入看劇本、劇場遊戲、肢體開發、導演設計畫面等課程，建立完善的作戲制度，另外，學長姊也經常不吝嗇返校對練，傳承「享受作戲的過程」，是近年表演成績突飛猛進的關鍵。

拿下最佳女配角的學生元薷（音同如）說，首次參與戲劇，過程中面臨課業與家人不支持的壓力，心情受影響，一度不敢表演，後來在眾人鼓勵下才突破心防，這次獲獎除了開心，也覺得學到在教室裡學不到的事物，讓我們擁有了不一樣的青春！