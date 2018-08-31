健身房教練偷拍女會員 女網友火大Po網爆料

2018-08-31 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在《Dcard》上指出，竹北某間健身房總教練偷拍女會員事業線，還將照片傳上臉書「分享」，讓她相當生氣，隔天原PO和健身房老闆理論，卻只換來會提醒刪文、口頭警告的回應，直到事後有其他員工發文指出，老闆在28日早上已將偷拍教練開除。

原PO在文章內提到，教練將偷拍照片傳到個人臉書，許多人紛紛在底下回應「想加入」、「跪求地址」、「社員我也好想開健身房」，讓她發現後相當氣憤，隔天直接找健身房老闆理論，沒料到老闆卻只說會口頭警告，要求教練刪除文章，還說自己把總教練當兒子看待，「希望能給年輕人一個機會」，讓她氣得退票，後來只扣該教練2000元薪資，與取消排班資格等處置。

後來健身房另一名員工出面表示，日前遭到偷拍的女會員恰好和家人去健身房運動，老闆為了顧及當事人情緒，將此事告知給當事人家屬，讓一家人都非常憤怒，同時也否認原PO提到的「親兒子」說法。而最後老闆決定在28日早上開除偷拍教練。

文章貼出後，許多網友在底下留言「超噁」、「照片還放大」、「革職很正常」、「天啊我都會去那家」，有另一名女性網友則表示，自己把偷拍事件的文章傳給男友後，男友提到臉書上有男性限定的「共享偷拍社團」，要大家小心不要成為下個受害者。