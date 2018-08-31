農損破8.7億 第一批天災現金救助發出去了

農產中，主要受損作物為番石榴，損失金額2472萬元。圖為高雄芭樂田嚴重泡水。（資料照）

2018-08-31 21:20

〔記者吳欣恬／台北報導〕8月23日受熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，農委會統計，截至今（31）日下午5點，全台農損8億7199萬元。農委會今天也完成高雄市8戶畜牧受災戶農業天然災害現金救助金的撥付。

全台農損中，以嘉義縣損失4億6281萬元為最多、台南市損失2億2537萬元、高雄市損失1億929萬元、雲林縣損失5802萬元、屏東縣損失1135萬元較為嚴重。

農產損失2億6254萬元（含養蜂損失833萬元），受損作物主要為番石榴，損失金額2472萬元，其次為落花生、香蕉、西瓜及食用番茄等。

畜產損失1億8895萬元，主要為雞154萬隻，損失金額1億1450萬元，其次為豬1萬0610頭，3869萬元。漁產損失3億9563萬元，主要係虱目魚受損365公頃，受損金額1億6833萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等。

農委會今（31）日接獲高雄市政府救助案申請，計有阿蓮區、田寮區、杉林區及路竹區等4行政區8戶畜牧受災戶，受損死亡動物包括豬143頭及雞1萬5570隻，總計現金救助金共46萬2050元，立即完成審核及撥款，受災農民可望於3日內收到救助金。

農委會也整合各改良場及試驗所等人力，以支援各鄉鎮區公所或縣市政府勘災，期加速其餘受災戶之救助申請，及協助農民儘速復耕復養。