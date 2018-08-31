西南風減弱放晴！明天北部及山區 仍要留意午後雷陣雨

明（9月1日）天各地多雲到晴，但北部、宜蘭地區及各地山區仍需留意短暫陣雨和午後雷陣雨。（資料照）

2018-08-31 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（31）天西南風逐漸減弱，午後對流旺盛，全台10縣市發布大雨特報，明（9月1日）天各地多雲到晴，北部、宜蘭地區及和各地山區需留意午後雷陣雨，其他各地則有短暫陣雨。

中央氣象局預報，明天各地多雲到晴，澎湖、金門及馬祖有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他各山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區也有局部短暫陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

赴日注意強颱燕子動態

第21號強烈颱風「燕子」，今天下午2點位於鵝鑾鼻東方2320公里的海面，往西北西方向前進，目前對台灣無直接影響，而「燕子」颱風在4日、5日時最接近日本，近期有赴日行程的民眾需特別留意。

氣溫方面，明天氣溫稍升，新竹以北、宜蘭地區約32至34度，中南部、花蓮、台東地區約30至33度。各地早晚低溫約24至26度。

紫外線方面，明天各地紫外線指數偏高，宜蘭縣達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。其他地區皆達高量級。

空氣品質方面，明天北部午後須留意光化學反應致臭氧濃度偏高。北部、竹苗、中部和高屏地區為「普通」等級；宜蘭、雲嘉南、花東及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

氣象局也提醒，明晨起台灣北部海面風浪較大，提醒船隻及從事海邊活動特別注意。