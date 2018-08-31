醫病》罕見！肺癌導致心包膜積水 竟引流940CC

2018-08-31 22:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹68歲的張姓榮民心悸及呼吸困難緊急就醫，經心臟超音波檢查，醫生發現他的心臟被大量心包膜積水壓迫，立刻安排抽取術，結果竟引流總量940CC積水，及時救回張翁一命。

天主教湖口仁慈醫院心臟科主治醫師涂念騫說，從醫超過30年，處理過逾50個心包膜積水患者，常見抽取約2、300CC積水，頂多是400CC，這個病例引流總量940CC，相當罕見；經細胞化驗，張姓患者是因罹患肺癌，導致心包膜積水和肺積水，現已轉院接受進一步治療。

仁慈醫院說，張姓患者因為心悸及呼吸困難，日前到該院急診就醫，X光片顯示心臟明顯擴大，氧氣指標下降，當晚馬上入住加護病房。住院期間，生命監視器顯示， 患者的心跳高達140-150／分鐘，呼吸率也達25／分鐘以上，醫師團隊研判很可能是心臟出了問題，立刻安排心臟超音波檢查。

涂念騫說，檢查發現，張姓患者因大量水份填塞心臟，致使心臟受到壓迫，活動力減少，因而出現心跳快、呼吸因難等症狀，如不立刻施行抽水，患者可能隨時有生命危險。

隔天一早立刻為患者施行心包膜積水抽取術，第一次引流330CC積水，第二次再取出610CC積水；術後，患者的心跳，呼吸及氧氣指標，終於都回復正常。