買1送1爆人潮 網友抱怨買到「被砍頭大麥克」

網友在臉書社團「爆怨公社」，上傳1張「被砍頭的大麥克」的照片。（圖擷取自「爆怨公社」）

2018-08-31 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕慶祝世界球后戴資穎在亞運拿下金牌，麥當勞今日推出大麥克買1送1的活動，吸引大批人潮湧入麥當勞店面、得來速購買，但大量的人潮也造成不少人不佳的消費體驗，還有人意外買到了「被砍頭的大麥克」。

網友在臉書社團「爆怨公社」上傳1張「被砍頭的大麥克」照片，圖中買1送1的大麥克漢堡，其中1個是完整的模樣，但另1個漢堡上面的圓麵包卻疑似因為備料不足，換成了底部的麵包。

還有網友特別發文抱怨，他開車到麥當勞得來速，想要買大麥克買1送1，已經排隊了10分鐘，輪到他點餐時，卻被告知所有含有牛肉的餐點，因為供貨量不足，都要等20到30分鐘，最後這名網友只好點了他不太想吃的雞排堡，讓他忍不住大罵麥當勞「和詐騙集團沒兩樣」。

不過大部分的網友都在底下留言表示，麥當勞的員工已經很辛苦了，有人覺得「要吃就要等」、「也可以選擇不要吃」、「等太久我會選擇不買」，還有麥當勞的員工跳出來表示，「拜託體諒一下，因為活動的關係備再多量都還是不夠用」，也希望想要點大麥克買1送1的民眾，記得一定要出示圖片畫面，最好能在排到櫃台前就準備好圖片，節省點餐時間，也縮短後方排隊等待的時間。