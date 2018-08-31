雙胞胎姊妹都當里長 被誤認乾脆「跨里服務」

2018-08-31 20:33

〔記者許倬勛／桃園報導〕「我們互換背心，都沒人認得出來啦！」平鎮市雙胞胎姊妹葉姜雙鳳、姜尾鳳服務鄰里多年，常被誤認。相差5分鐘出生的她們，今年64歲，兩人都當里長，同樣要競選連任，姊妹倆軼聞趣事多。

葉姜雙鳳當過5屆平鎮市民代表、現任建安里長，在妹妹姜尾鳳還沒當里長前，她常因跑行程趕不及，乾脆多做幾件繡有自己名字的背心給妹妹，有里民找上門時，就請她「代打」處理，久而久之，姜尾鳳也熟悉地方事務，葉姜雙鳳就鼓勵妹妹參選。

姜尾鳳是東社里長，她笑說很常有人叫她「葉姜尾鳳」，搞得她老是要解釋沒冠夫姓！更多時候，里民抱怨：「跟你打招呼，你都不理我。」姊妹倆喊冤：「你遇到的不是我啦！」

葉姜双鳳坦言當里長比市代還辛苦，手機得24小開機，尤其現在人手一台智慧型手機，LINE訊息一來就得回應，陪獨居老人看病、小狗隨意便溺等都要管，最恐怖的是有人半夜上吊還得去看，「我膽子現在可大得很！」

姊妹倆一個住在東社里，一個在建安里，但不同身分讓她們的服務加倍。葉姜雙鳳說，因為長得太像，有時被民眾誤認就乾脆「跨里服務」，地方上讚譽有加，因為兩人的「雞婆個性」有求必應，大小事情統統包辦。

姊妹倆很自豪擁有雙胞胎的默契，感情深厚，還曾報名參加台北市政府舉辦的雙胞胎金氏世界紀錄活動；連跟姊妹倆很熟的市議員謝彰文都說，得靠聲音才有辦法分辨兩人誰是誰！