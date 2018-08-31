疫病》登革熱從開心農場燒出去了！ 台中再增7例

防疫人員到社區草地進行噴藥消毒。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-31 19:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情持續延燒，今天再新增7例，全市達到32例，全台之冠，其中東區、太平新增2人，並未去過開心農場或附近內新市場，但與之前發病個案同區里，疫情已從開心農場延伸出去，而大里祥興里也累計8名病例，成為另一個傳染熱點！

北屯也1例 全市已32例

新增病例為大里區3例、東區2例、太平區及北屯區各1例，其中，北屯區為發病個案新增的行政區，目前確定病例的行政區共8個，還包括南區、西區、北區及烏日區，已成立區級應變中心，而現在台中市全市都是登革熱高風險區。

台中市衛生局指出，新增7名確診病例從20多歲至80多歲，為5女2男，陸續於8月20日至27日發病，有4人住院中，而目前累計共32病例也共有11人仍在住院，7人居家隔離。

其中，2名東區東興里及太平區新光里新增個案，潛伏期間未至開心農場或其周邊活動，但與日前已出現本土病例住在同區里，為開心農場感染源的延伸，目前仍在釐清感染源，另28例則都為大里開心農場、內新市場或祥興里活動史的群聚感染。

大里祥興里 也成為熱點

另外，大里區祥興里現在也成為開心農場、內新市場以外的另一熱點，衛生局設立篩檢站，共調查325人，其中17人有疑似症狀採檢送驗，而防疫人員發現當地私人菜園和空地所有69個有斑蚊孑孓的積水容器（包括廢輪胎、廢棄瓶罐等）已清除和噴藥，後續將針對祥興里及周圍社區重點防治，市長林佳龍明天也預計到現場做孳清宣導，並推出全市29區每一里再清500個戶外積水容器兌換紀念品活動。

由於大雨下不停，孳清和消毒工作更困難，開心農場周邊及確診病例居住里別的病媒蚊指數仍居高不下，除了開心農場和內新市場，之前25名個案的居家50至100公尺噴藥滅蚊在昨天已完成，今天將到新增病例消毒，不過仍遇到民眾拒絕戶內噴藥，衛生局也對一家堆放大量電纜線造成積水髒亂的公司開出勸導單，若不配合防疫，可依法開罰6萬至30萬。

衛生局疾管科長湯澡英再次提醒，登革熱防疫一定要清除積水容器，不然噴藥也無用，不只噴藥可範圍有侷限，且大雨過後病媒蚊仍會孳生在積水，自己的家園一定也要自己清。