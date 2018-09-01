「蜂」災再起！又是農藥芬普尼惹禍 蜜蜂大量暴斃

南投縣埔里鎮最近又傳出蜜蜂大量死亡，蜂箱周遭遍布死蜂，令人怵目驚心。（記者佟振國攝）

2018-09-01 00:05

〔記者佟振國／南投報導〕去年農藥芬普尼毒害重創南投縣養蜂產業，但蜂農的噩夢仍未結束，埔里鎮8月初又傳出蜜蜂大量死亡，農委會苗栗農業改良場從死蜂體內驗出去年已公告禁用的「芬普尼」農藥殘留，不排除禁用農藥未全面回收及農民違規使用，已通報動植物防疫檢驗局及南投縣府加強管理查緝。

去年南投縣埔里、草屯、中寮等鄉鎮發生蜜蜂大量死亡情形，研判除了氣候因素，農藥芬普尼是導致蜜蜂急性中毒大量死亡的禍首，蜂農損失慘重，沒想到8月初至今，埔里鎮又傳相同案例，蜂農欲哭無淚！

蜂農透露，早在7月間，草屯、魚池地區就傳出「蜂」災，8月重災區則換成埔里，可能與連續降雨過後，農作物必須加緊噴藥防治病蟲害，導致蜜蜂也無辜受害。

來到受災的養蜂場，好幾排的蜂箱周圍地面遍布死掉的蜜蜂，勉強飛回巢的蜜蜂則不斷在蜂箱外顫抖跳動，最後掙扎到死，蜂農看了心在淌血。

原在蜈蚣里山區放置蜂箱的陳姓蜂農說，前天發現蜜蜂大量死亡，驚覺蜜蜂可能又中毒了，趕緊將所有蜂箱遷移至郊區的竹林，再想辦法到海拔較高的山區，因為發現得早，損失約2成。

但其他3處養蜂場就沒那麼幸運，平均損失超過7成，若以每場規模平均200箱，每箱蜜蜂約3萬隻，死亡數量就破1200萬，每箱蜜蜂成本2500元，連同其他飼養成本，每場損失可能破50萬元。

苗栗農改場於8月11日接獲通報，15日即趕到埔里的2處養蜂場勘查，採集死蜂及花粉檢體送驗，發現蜜蜂體內有去年已公告禁用的芬普尼，還驗出2.396ppm，又是芬普尼惹禍，不排除禁用農藥未全面回收及有農民違規使用，已通報動植物防疫檢驗局及南投縣府加強查緝。

縣府農業處長陳瑞慶說，目前實地取締有難度，仍採加強宣導，對於農民使用未經核准農藥，可依農藥管理法處新台幣1萬5000元以上、15萬元以下罰鍰，販售、儲藏禁用農藥可處6月以上5年以下有期徒刑，併科100萬元以上500萬元以下罰金，對於製造、加工、輸入禁用農藥的處罰更重，農民、業者勿以身試法。