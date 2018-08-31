新知》穿隧式微創腹腔鏡手術 治療病態肥胖新方法

2018-08-31 22:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里仁愛醫院用腹腔鏡胃夾手術來治療病態肥胖成功案例達3000件，但現今技術更精進，採用穿隧式微創腹腔鏡手術，過程比傳統快，可以減少腹腔高壓灌氣的不方便與副作用，可以克服鷹視環境的死角，可以降低術後的痛感不適，加速術後的恢復，把微創手術的效益加倍的顯現。

大里仁愛醫院今天發表穿隧式微創腹腔鏡手術的成果，副院長趙世晃表示，過去都用傳統腹腔鏡胃夾手術，但傳統腹腔鏡手術，是由高俯視低的視野，統稱為鷹眼型的視野。在某些極端肥胖的病人的腹腔內，鷹視的執行非常困難。

因此，改用穿隧式腹腔手術，在很狹窄的空間內進行手術，又稱為毛毛蟲腹腔手術，解決了手術視野不好的問題，手術過程比傳統為快，但因為毛毛蟲腹腔手術，要「穿山越嶺」，有一定技術性，過去都只完成一部份，但近來趙世晃「打通隧道」，完全以穿隧式腹腔手術完成手術。

趙世晃表示，腹腔鏡胃夾手術可以讓病態肥胖不但減肥成功，而且糖尿病及三高的病症都能治療，過去多名減肥病患，透過約7、8成的穿隧式腹腔手術，不但減肥成功，一些三高的症狀都不見了。

蕭姓病患本160公斤，目前只剩88公斤，瘦身成功後，飲食內容未變，但改細嚼慢嚥，體重維持正常，三高都不見。

陳姓患者原本有糖尿病，重達100公斤，因為想減肥，才得知自己有糖尿病，腹腔鏡胃夾手術後，減到77公斤，連糖尿病都不見了。

康姓婦人生完兩個小孩後，胖至106公斤，覺得自己太胖，又有三高，為了健康決定減肥，目前只有55公斤。