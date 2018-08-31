年輕人外移六都 加速彰縣人口老化

彰化縣老人人口到今年7月底止比例占15.08％，高出全國14.22％。（記者張聰秋攝）

2018-08-31 18:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕國家發展委員會推估台灣再過8年2026年65歲以上老年人口將超過20％，進入超高齡社會，老化速度遠高過於日本、美國等先進國家；全國今年3月正式進入高齡社會，其實早在2年前，彰化縣老年人口比例就已超過14％，比全國更早邁入高齡社會，今年7月底止，縣內老年人口已達15.08％，也比全國14.22％還高，老化增加速度非常明顯。

倒是很特別的現象，彰化縣人口老化速度加快，從縣府主計處分析資料顯示，最大的主因其實是近3年來，年年都超過2萬人外移外縣市造成，且以輕、壯年齡層為主，使得人口總數如跳水往下掉，年輕人外移、老人留守家鄉，移出人口中，絕大多數超過7成都往六都遷移，又以台中市占約4成最多。

遷出人口加速，少子化影響反而沒那麼明顯，根據民政處統計，縣內從2011年到2017年，新生兒出生人數逆勢上揚，2012年1萬1833人、2013年1萬3658人，之後2年略降，但到了2015年又回升到1萬3314人、前年1萬3807人、去年1萬3070人，2015年關鍵回升點正是縣長魏明谷上任，推動每名新生兒生育補助3萬元的首年。

民政處長陳逸玲指出，今年1月到7月，全縣新生兒總數7128人，已占去年比例54％，推估今年全年新生兒要維持近3年來水平應該不成問題，撒錢做社福確實有鼓勵生育的效果。

主計處指出，因為有新生兒人口數支撐，全縣去年平均年齡40.92歲，全國20個縣市（金門連江不算）排名第6，比第1名的新竹市平均年齡38.43歲，只「老」了2.49歲，只不過老年人口急速增加已是不爭的事實，「初老」照顧「老老」的社會問題日益明顯，現象會比全國提早面臨。