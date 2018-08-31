高雄中山、沿海路9月刨舖 養工處：夜間施工不致有交通黑暗期

2018-08-31 22:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕睽違10天的太陽露臉，高市養工處工班今天傾巢而出修補坑洞道路，中山路、沿海路出動最多工班，相差一天呈現不同風貌，該路段將於9月間刨舖，養工處表示將利用夜間進行，不致出現交通黑暗期。

大雨過後，高市道路估計出現5千處坑洞，而中山路、沿海路因為重型車輛密集，不堪長期輾壓坑洞密布，被視為優先修補道路之一，養工處今天出動39個工班全面搶修，中山路、沿海路就佔了4班，其餘則1至2班。

養工處指出，預計填補路段從中山路高速公路末端往南，直到沿海路三段、四段路口，全長約11公里，該路段重車最密集，為與屏東聯絡要道，且是臨海、林園工業區上下班必經道路，因而動用最多工班搶修。

坑洞多為圓形或不規則形，搶修人員以熱料採方正填補，駕駛人說，路面看來像貼上「狗皮膏藥」，不過跟前一天相比，路面已經好走許多，不用擔心碰到坑洞爆胎或閃坑洞發生危險。偏鄉居民則希望鄉間小路也能盡速修補，方便運輸農作物。

養工處指出，如果天氣許可，可在3天內完成全市所有坑洞修補，次要道路則在7天內完成，至於鄉間小路，養工處表示，6米寬以下道路，已委請區公所利用開口契約全力搶修。

中山路、沿海路則於9月間全面刨舖，養工處表示，該路段住家比較少，但白天車水馬龍，因此會利用夜間施工，避免影響交通。