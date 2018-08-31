中國豬瘟疫情蔓延 防檢局：8月查獲292件違法肉品入台

2018-08-31 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國自本月初起爆發嚴重非洲豬瘟疫情，遼寧省、河南省與江蘇省均傳出豬隻死亡事件，據我國防檢局指出，光是8月份就在機場查獲292件違法攜帶中國肉品入台，另有小三通也查獲3件，全數均已開罰，防檢局也提醒國人勿至疫區國家牧場參訪，也別帶肉製品回台。

中國近日爆發豬瘟問題，疫情持續由北往南擴散，除了月初在遼寧省瀋陽首度發現的非洲豬瘟疫情，目前包含黑龍江、吉林、河南、江蘇、浙江、安徽等省份也都有疫情發生，我國防檢局加強防疫管控，除了強化邊境管理，針對國際航班、郵輪及漁船的廚餘，嚴格要求銷毀不落地，針對近期前往中國的國人，防檢局也會透過手機簡訊提醒防疫，同時提醒別帶肉製品回台。

《蘋果日報》報導，防檢局副局長施泰華今天說，8月份在機場共發生292件違法攜帶肉品入境情況，另有小三通3件，查獲肉品多屬加工肉品，如火腿、香腸，其中包含27日在松山機場查獲1件從福州帶來的生鮮豬肉，由於292件案例都是民眾在進入接送大廳、出綠線後才被發現，因此全數都進行開罰，總計295件均開罰3000元，未來也將研議對攜帶生肉者直接開罰最高1.5萬元。

施泰華也提醒，非洲豬瘟不會傳染給人，但其病毒可在冷凍豬肉裡存活1000天，他也提到，如果民眾有疑慮，可選擇食用國產豬肉就沒問題。