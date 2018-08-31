打廣告宣稱抗癌 抗老精油被罰5萬

2018-08-31 21:04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市衛生局開罰上百件化粧品違規廣告，以網路違規最多，而電視業者在抗老精油廣告中宣稱對抗癌症被罰5萬元。

衛生局今天（31日）公布107年1月至7月化粧品違規廣告查處結果，共開罰184件，裁罰222萬8000元，其中以「網路」違規115件（62.5％）最多，蝦皮拍賣網站29件（25.2％）、奇摩拍賣網站22件（19.1％）為前2名。

化粧品衛生安全管理法於今（107）年5月2日公布，預計公布1年後實施，內文針對化粧品廣告涉及醫療效能者，將重罰60萬元以上500萬元以下罰鍰。

除了網路，電視廣告違規66件（35.9％）為第二大宗，官員說，MOMO購物台和東森購物台各佔半數違規總件。

衛生局代理科長郭垂香指出，電視業者販售之「B牌有機金藥檀正念抗老精油」產品，其廣告詞句涉及誇大不實及宣稱「…抗發炎氧化…促進細胞分裂，有助於傷口癒合…可對抗癌症，抑制腫瘤血管增生…」等醫療效能詞句，依違反化粧品衛生管理條例第24條第1項規定，裁罰新臺幣5萬元以下罰鍰。

承辦人員說，網刊廣告刊登「去皺美白霜、面膜、私密處保養及精油貼布」，宣稱「…醫美…生成新的膠原蛋白…具有去疤、淡斑之效果…消除淤血及乳酸堆積」等醫療效能詞句，詞句涉及誇大不實而開罰。